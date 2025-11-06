في الجول يكشف ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

من المرجح ألا يضم حسام حسن مدرب منتخب مصر العديد من الوجوه الجديدة في قائمة الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، حسبما علم FilGoal.com.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم الاثنين المقبل في الإمارات ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، يلعب خلالها دورة ودية.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن سيضم القوام الأساسي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا في المغرب الشهر المقبل.

ويعد أحمد الشناوي حارس بيراميدز هو أقرب المرشحين للانضمام لمنتخب مصر من الوجوه الجديدة التي لم تنضم مع حسام حسن من قبل.

ويتواجد نبيل عماد في حسابات منتخب مصر، فلذلك سافر إلى الإمارات رغم إيقافه في بطولة السوبر المصري.

كما يعد محمد شحاتة وأحمد فتوح ثنائي الزمالك، ياسين مرعي ومحمد شكري ثنائي الأهلي ضمن المرشحين لدخول القائمة.

ومن المؤكد أن يغيب مصطفى فتحي جناح بيراميدز عن المعسكر المقبل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.