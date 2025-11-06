خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 13:45

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لبدء معسكر قبل الأخير استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2025 في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم الاثنين المقبل في الإمارات ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، يلعب خلالها دورة ودية.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن مدرب المنتخب نسق اختيار إقامة المعسكر في الإمارات بسبب وجود لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز هناك لخوض مباريات كأس السوبر المصري.

وهم اللاعبين الاكثر تواجدا في صفوف الفراعنة، لذلك فضل استمرارهم هناك.

وسيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر يوم الأحد عقب نهائي كأس السوبر.

وينضم المحترفون بالخارج لمعسكر المنتخب في الإمارات مباشرة، بدلا من الحضور إلى مصر أولا.

كما ينضم للمعسكر في الإمارات بشكل مباشر اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من فرق الدوري المصري غير المشاركة في بطولة كأس السوبر.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق.(التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

منتخب مصر حسام حسن
