خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 13:19

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - عمر مرموش - منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في نوفمبر الجاري دورة ودية في الإمارات استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب الشهر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على ضم كل من محمد صلاح (ليفربول) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - مصطفى محمد (نانت) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - رامي ربيعة (العين).

أخبار متعلقة:
بمشاركة منتخب مصر.. أبو ريدة يعلن نقل البطولة الدولية في الإمارات لاعب منتخب مصر للناشئين: الفوز على هايتي يمنحنا دفعة قوية.. والقادم أفضل بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني

وعاد مرموش لصفوف الفراعنة بعد الغياب عن معسكر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به في معسكر سبتمبر.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق.(التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش مصطفى محمد
نرشح لكم
ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا في الجول يكشف ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين هاني أبو ريدة يرد على تصريحات أسامة نبيه.. ويكشف عن طلب لـ "القيادة السياسية" بمشاركة منتخب مصر.. أبو ريدة يعلن نقل البطولة الدولية في الإمارات منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية كأس العالم للناشئين – مدرب فنزويلا: لم اتوقع هذه النتيجة أمام إنجلترا.. ونستعد لمصر بكل جدية الكاس: يمكننا الوصول بعيدا في كأس العالم.. كرة القدم لا تعرف المستحيل
أخر الأخبار
بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر 17 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا في حاجة للفوز أمام سيراميكا.. ونستهدف لقب السوبر بغض النظر عن المنافس 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: هذه أفضل مباراة للأهلي منذ قدومي.. ونسعى لتطوير الأداء البدني 42 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: قدمنا كل ما لدينا ونفذنا تعليمات المدرب.. وهدفنا الفوز بالسوبر 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: إذا تحدثت سيتم إيقافي.. وأتمنى أن يحصل كل فريق على حقه 46 دقيقة | الدوري المصري
جمعة مشهور يخلف هيثم شعبان في تدريب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الـ 14 على التوالي.. الأهلي في نهائي السوبر بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
استراحة السوبر المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516704/خبر-في-الجول-حسام-حسن-يستقر-على-قائمة-المحترفين-في-منتخب-مصر-لمعسكر-نوفمبر