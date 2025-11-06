خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في نوفمبر الجاري دورة ودية في الإمارات استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب الشهر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على ضم كل من محمد صلاح (ليفربول) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - مصطفى محمد (نانت) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - رامي ربيعة (العين).

وعاد مرموش لصفوف الفراعنة بعد الغياب عن معسكر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به في معسكر سبتمبر.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق.(التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.