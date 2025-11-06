منافس مصر: مدرب جنوب إفريقيا: ضم لاعبين جدد قبل الأمم الإفريقية فكرة غير جيدة

شدد هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا على صعوبة ضم لاعبين جدد لقائمة الأولاد قبل خوض كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا رفقة مصر وزيمبابوي وأنجولا في نفس المجموعة في نسخة 2025.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "نحن نستعد لكأس الأمم الإفريقية، وليس هذا هو الوقت المناسب لاستدعاء لاعبين جدد".

"وأضاف "هناك قائمة مبدئية تضم 45-50 لاعبًا. لكن تغيير الأمور قبل بطولة كبيرة ككأس أمم إفريقيا ليس فكرة جيدة".

وتمسك بروس بمعظم لاعبي فريقه الذين نجحوا في التأهل لكأس العالم 2026، وضمهم للقائمة التي تستعد لمواجهة زامبيا وديا هذا الشهر.

وتولى بروس تدريب منتخب جنوب إفريقيا في 2021، وقاد الأولاد للمركز الثالث في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا بالإضافة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.