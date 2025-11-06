منافس مصر: مدرب جنوب إفريقيا: ضم لاعبين جدد قبل الأمم الإفريقية فكرة غير جيدة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

شدد هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا على صعوبة ضم لاعبين جدد لقائمة الأولاد قبل خوض كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا رفقة مصر وزيمبابوي وأنجولا في نفس المجموعة في نسخة 2025.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "نحن نستعد لكأس الأمم الإفريقية، وليس هذا هو الوقت المناسب لاستدعاء لاعبين جدد".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا

"وأضاف "هناك قائمة مبدئية تضم 45-50 لاعبًا. لكن تغيير الأمور قبل بطولة كبيرة ككأس أمم إفريقيا ليس فكرة جيدة".

وتمسك بروس بمعظم لاعبي فريقه الذين نجحوا في التأهل لكأس العالم 2026، وضمهم للقائمة التي تستعد لمواجهة زامبيا وديا هذا الشهر.

وتولى بروس تدريب منتخب جنوب إفريقيا في 2021، وقاد الأولاد للمركز الثالث في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا بالإضافة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

مصر جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا
أخر الأخبار
خلفا لباتريك فييرا.. دي روسي مدربا لجنوى 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة تشواميني 33 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا 51 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - قائمة الممنوعات للجمهور في مباريات السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
أيمن الشريعي مستمر في رئاسة إنبي حتى 2029 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف ملامح قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات وألية انضمام اللاعبين ساعة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع - الدياغ يعوض بيزيرا في هجوم الزمالك.. وماييلي يقود بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516698/منافس-مصر-مدرب-جنوب-إفريقيا-ضم-لاعبين-جدد-قبل-الأمم-الإفريقية-فكرة-غير-جيدة