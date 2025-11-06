بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

وعد المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بالعودة أقوى بعد الإصابة القوية التي ضربته أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

أعلن سان جيرمان تفاصيل إصابة حكيمي الذي تعرض لالتواء حاد في الكاحل الأيسر وسيغيب لعدة أسابيع.

وقال حكيمي عبر منصة X: "انتكاسة صغيرة.. ثم عودة كبيرة".

وأضاف "السقوط جزء من الرحلة، أما القدرة على النهوض فهي التي تصنع الفارق".

ذكرت جريدة أس أن حكيمي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

وذلك قبل نحو شهر ونصف من كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب.

وأوضح التقرير أن إصابته في الكاحل أقل خطورة مما بدت عليه في البداية.

وأضاف التقرير أن حكيمي قد يغيب عن مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تقام ببلاده ديسمبر المقبل في حالة تواجده في قائمة وليد الركراكي.

إذ خضع المغربي لفحوصات صباح الأربعاء عقب إصابته ضد بايرن ميونيخ والتي أظهرت حاجته إلى تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، ثم سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع أخرى حتى يتعافى تماما.

وغادر حكيمي ملعب بارك دي برانس متكئا على عكازين بعد إصابته إثر تدخل عنيف من لويس دياز.

وسيبدأ أشرف فترة تعافيه هذا الأسبوع بهدف التواجد ضمن قائمة منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

أشرف حكيمي المغرب باريس سان جيرمان
نرشح لكم
منافس مصر: مدرب جنوب إفريقيا: ضم لاعبين جدد قبل الأمم الإفريقية فكرة غير جيدة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا
أخر الأخبار
خبر في الجول - المحاضرة الفنية تحسم حارس الزمالك أمام بيراميدز 11 دقيقة | الكرة المصرية
تغريم كوليبالي وفابينيو وموسي ديمبلي في الدوري السعودي 31 دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل المتوقع - جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا.. والسولية أساسي 44 دقيقة | الكرة المصرية
فودين: هذا الموسم نشهد لمحات من مانشستر سيتي الذي نعرفه 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فابينيو: العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب 3 سنوات لحظة لا توصف 58 دقيقة | أمريكا
منافس مصر: مدرب جنوب إفريقيا: ضم لاعبين جدد قبل الأمم الإفريقية فكرة غير جيدة 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق ساعة | الكرة الإفريقية
ديميرال جاهز لدربي جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516697/بعد-إصابته-القوية-حكيمي-القدرة-على-النهوض-هي-التي-تصنع-الفارق