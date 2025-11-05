مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب

وصف جوزيف زينباور المدير الفني لـ شبيبة القبائل الجزائري المجموعة في دوري أبطال إفريقيا بالأصعب في مسيرته.

ويتواجد الفريق الجزائري رفقة الأهلي والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير الفني لـ شبيبة القبائل الجزائري عبر قناة الأهلي: "هي أصعب مجموعة أشارك بها في مسيرتي التدريبية خاصة مع تواجد الأهلي وأعرف الجيش الملكي جيدا وهم أفضل فريق مغربي حاليا، وكلا الفريقين لديهم أفضل المدربين واللاعبين حاليا".

وأضاف "مواجهة الأهلي خاصة بالنسبة لي لأنه فريق يمتلك الخبرات الكبيرة وأفضل اللاعبين في إفريقيا ومجموعة كبيرة من المشجعين في مصر".

وعن فرص الفريق في حصد اللقب قال: "الدافع هو الفوز وحصد لقب دوري الأبطال، وليس سهلا أن تلعب في أصعب مجموعة ضد فرق قوية، وحتى لو كان معنا صنداونز ستكون الأمور صعبة، لكن معنا الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية والمحلية، وأستطيع القول إننا أمام أفضل الفرق في إفريقيا. لن أتوقع أي شيء وعلينا أن نستمتع بها من الآن".

وأردف "شبيبة القبائل لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وباقي الفرق في نفس المجموعة لديها نفس المستوى في هذا الشق، وخاصة الأهلي، وإذا نظرت ليانج أفريكانز فأنت تلعب ضد 100 ألف مشجع، وهذا دافع لنا بأن نسير بخطى ثابتة وأن نؤدي بشكل رائع، نحترم كل الفرق والجماهير وسنحاول الفوز والقتال في كل المباريات".

وأكمل "إذا فزنا بأول المباريات سنحجز مركزا جيدا في الترتيب، وربما المباريات على أرضنا ستكون الأسهل لكن لا شيء مضمون، وفريقنا شاب ولم يلعبوا من قبل في هذا المستوى وعلينا أن نُظهر المهارات الجماعية ونستمتع وأن نحقق نتائج جيدة".

وعن هدف شبيبة القبائل في النسخة الحالية من دوري الأبطال، قال: "99% من الجماهير تتوقع أن نفوز باللقب، النادي كبير وعريق ولديه تاريخ في دوري الأبطال، والآن لدينا تحدي جديد ونحظى بالدعم من الجميع وملعب رائع والجماهير تعرف جيدا أن الطريق طويل، ويجب أن نكون واقعيين وحظوظنا صغيرة جدا في المجموعة وسنحاول وسنقاتل من أجل الفوز للنادي والمدينة وتحقيق الحلم".

وواصل "في الوقت الحالي سعداء بالفريق الحالي ولدينا قائمة رائعة من اللاعبين وضممنا 8 لاعبين جدد انضموا لنا هذا الموسم، وحلمنا هو ضم لاعبين مناسبين وليس من السهل أن تجد لاعبا مناسبا لكل الطموحات، سنركز على الدوري والكأس ولا وقت لدينا للتفكير في الانتقالات الآن، وليس ضروريا أن نضم صفقات جديدة لننافس على دوري الأبطال، سنستمتع بالمشاركة القارية".

وعن يس توروب المدير الفني الجديد للأهلي أجاب: "لن أقول المدرسة الدنماركية بل الألمانية، جنى كل الخبرات في ألمانيا كمدرب ومن قبل كلاعب أيضا، وتوروب لديه كل الخبرات الكافية لكي يحقق الفوز، اللعب في إفريقيا مختلف وخاصة عندما تدرب الأهلي".

وتابع "سنتابع كأس السوبر المصري، وإمام عاشور لاعب مهم ولا أعلم مدى قدرته على المشاركة، زيزو لاعب خطير ومهم، وأيضا تريزيجيه من أكثر اللاعبين خبرة وأعرفه منذ سنوات، الأهلي يمتلك لاعبين بجودة مختلفة، كذلك جراديشار مهاجم شاب ومميز، وديانج لاعب رائع، بالإضافة لمحمد الشناوي القائد وخاض ما يقارب 340 مباراة، الأهلي يضم 14 لاعبا دوليا وخبرات كبيرة ومع الدعم الجماهيري فالأمر سيكون صعبا وسنبذل قصارى جهدنا".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المجموعات: "ما أعرفه أنه عندما يستضيف استاد القاهرة المباريات بالسعة الكاملة يكون الأمر مرعبا، وكذلك في الجزائر سنخوض المباريات بالسعة الكاملة".

وأتم عن وجود عروض مصرية وعربية: "لا أتحدث عن أي عروض محتملة أو مقدمة لي لأنني أحترم كل الأندية، أخوض تجربة مختلفة مع فريق كبير وجهاز فني يثق بي، ودربنا أفضل الفرق في إفريقيا".

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

-الأهلي VS شبيبة القبائل.. استاد القاهرة – 21 أو 23 نوفمبر.

-الجيش الملكي VS الأهلي – ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط - 28 أو 30 نوفمبر.

-الأهلي VS يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 25 يناير.

-يانج أفريكانز VS الأهلي – ملعب بنجامين ماكادا في دار السلام عاصمة تنزانيا – 30 يناير أو 1 فبراير.

-شبيبة القبائل VS الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر – 6 أو 8 فبراير

-الأهلي VS الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 15 فبراير