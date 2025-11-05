هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي

يرى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه تأخر في قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية ردا على سؤال حول تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي "فيفا": "الاتحاد الإفريقي أولا، لقد تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف، الفرصة كانت متاحة ولكن لم أكن موفق في قراري".

ويتولى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي منذ عام 2021.

وأكمل رئيس اتحاد الكرة "نسير في اتجاه جيد كإدارة جديدة لاتحاد الكرة، وحققنا 85 % من خطتنا".

وأضاف "مشروعنا قائم على رفع مستوى الحكام المصريين، ومن الممكن أن نتخذ الموسم المقبل قرار بعدم إسناد المباريات لحكام أجانب".

وتابع "طلبت من الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، خلق جيل جديد من الحكام، وهو ما توافق مع رؤيته، وأحاول منحهم الثقة للحصول على مكانة في البطولات العالمية ومتفائل بنجاح مشروع الحكام".

وعن علاقة اتحاد الكرة برابطة الأندية "لدينا علاقات جيدة مع الرابطة، فهي الجهة المنظمة لبطولة الدوري، ولكن يجب أن يرتبطا ببعضهما نظرا لأن لجنة الحكام تخضع لإشراف اتحاد الكرة".

وفاز هاني أبو ريدة برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم ديسمبر الماضي ولمدة 4 سنوات مما يعني استمراره حتى عام 2028.

وعن أزمة الزمالك، قال أبو ريدة "الزمالك يمر بأزمة إدارة، هناك مصروفات كثيرة، ومخالفات جسيمة في التعاقدات، تسببت في غرامات كثيرة حكمت بها المحكمة الرياضية، وأثرت بالسلب على النادي".

وأضاف "لم يستطع النادي جلب الرعاية المطلوبة للنادي، ولكن بالتأكيد هناك محبين يساعدوا النادي"