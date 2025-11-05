منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية

شدد هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا على صعوبة المنافسة في نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا بعد تحقيق البرونزية في 2023.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا رفقة مصر وزيمبابوي وأنجولا في نفس المجموعة في نسخة 2025.

وقال المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا عبر موقع كاف: "كان التطور الأكبر منذ وصولي لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، هو العقلية والسلوك الاحترافي، والإيمان بقدراتنا".

وتولى بروس تدريب منتخب جنوب إفريقيا في 2021، وقاد الأولاد للمركز الثالث في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا بالإضافة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف "التحدي في 2025 سيكون أكبر وعلينا إقناع اللاعبين بأن هذه المرة ستكون أصعب، لأن جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية. لكننا قادرون على تقديم الأفضل".

وأتم "مفتاحنا لهذه البطولة هو الاستعداد الذهني والإيمان بنقاط قوتنا والالتزام بخطة لعبنا".

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق