منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

هوجو بروس

شدد هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا على صعوبة المنافسة في نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا بعد تحقيق البرونزية في 2023.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا رفقة مصر وزيمبابوي وأنجولا في نفس المجموعة في نسخة 2025.

وقال المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا عبر موقع كاف: "كان التطور الأكبر منذ وصولي لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، هو العقلية والسلوك الاحترافي، والإيمان بقدراتنا".

أخبار متعلقة:
كاف يعلن قرار توسيع أمم إفريقيا للسيدات.. ومصر ضمن المشاركين تضارب حول إصابة حكيمي المروعة قبل شهر ونصف من أمم إفريقيا مهاجم المغرب قد يغيب عن كأس أمم إفريقيا جوارديولا: غياب مرموش وآيت نوري خلال أمم إفريقيا لا يشغلني الآن

وتولى بروس تدريب منتخب جنوب إفريقيا في 2021، وقاد الأولاد للمركز الثالث في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا بالإضافة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف "التحدي في 2025 سيكون أكبر وعلينا إقناع اللاعبين بأن هذه المرة ستكون أصعب، لأن جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية. لكننا قادرون على تقديم الأفضل".

وأتم "مفتاحنا لهذه البطولة هو الاستعداد الذهني والإيمان بنقاط قوتنا والالتزام بخطة لعبنا".

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

منتخب مصر جنوب إفريقيا هوجو بروس
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي بعد غياب أكثر من 9 أشهر.. المثلوثي يظهر لأول مرة في انتصار الصفاقسي على الأولمبي الباجي أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا منافس الأهلي – محاولات لتجهيز رضا سليم لمباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي تضارب حول إصابة حكيمي المروعة قبل شهر ونصف من أمم إفريقيا
أخر الأخبار
جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة ساعة | دوري أبطال أوروبا
عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على دورتموند برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516668/منافس-مصر-هوجو-بروس-جميع-الفرق-ستسعى-للتغلب-علينا-بعد-تحقيقنا-الميدالية-البرونزية