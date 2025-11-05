أس: الإصابة قد تبعد حكيمي عن مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا

ذكرت جريدة أس أن المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

وذلك قبل نحو شهر ونصف من كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب.

وأوضح التقرير أن إصابته في الكاحل أقل خطورة مما بدت عليه في البداية.

وأضاف التقرير أن حكيمي قد يغيب عن مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تقام ببلاده ديسمبر المقبل في حالة تواجده في قائمة وليد الركراكي.

إذ خضع المغربي لفحوصات صباح الأربعاء عقب إصابته ضد بايرن ميونيخ والتي أظهرت حاجته إلى تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، ثم سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع أخرى حتى يتعافى تماما.

وغادر حكيمي ملعب بارك دي برانس متكئا على عكازين بعد إصابته إثر تدخل عنيف من لويس دياز.

وسيبدأ أشرف فترة تعافيه هذا الأسبوع بهدف التواجد ضمن تشكيلة الفريق في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

قبل ساعات، أوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن الفحوصات ستكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي، وهذه هي الاحتمالات:

إلتواء وتمزق من الدرجة الأولى.. 2-3 أسابيع

تمزق من الدرجة الثانية.. 4-8 أسابيع

تمزق من الدرجة الثالثة.. أكثر من 3 أشهر

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.