السوبر المصري - معتصم سالم: بيراميدز منافس قوي على كل البطولات

شدد معتصم سالم المدرب المساعد في الجهاز الفني لبيراميدز على أن فريقه منافس قوي على كل البطولات.

وقال معتصم سالم عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بيراميدز منافس قوي على أي بطولة يشارك فيها، الآن نحن في مرحلة مختلفة ولدينا خبرات كبيرة تساعدنا في لعب النهائيات والمنافسة على كل الألقاب".

وأضاف "الجهاز الطبي سيحسم موقف مصطفى فتحي ومحمد رضا "بوبو" من المشاركة في السوبر، وبيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض غياب أي لاعب".

وواصل "صفوف بيراميدز لم تكتمل منذ بداية الموسم ودائما لدينا إصابات للاعبين مهمين".

وأتم تصريحاته "مباراة الزمالك كبيرة وقوية والفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأحمد رؤوف مدرب مميز ولديه شخصية لم توليه المهمة في ظروف صعبة".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.