السوبر المصري – البطاوي: سيراميكا جاهز لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 12:02

شدد معتز البطاوي المشرف على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه مستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال البطاوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "جاهزون معنويا وفنيا لمواجهة الأهلي، وهي مباراة كبيرة وقوية ودائما ما تكون صعبة على الفريقين".

وأضاف "نتمنى أن نظهر بالشكل الذي يليق بالدوري المصري واسم مصر، والأهم أن تكون مباراة ممتعة للجماهير".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نؤدي بشكل جيد في السوبر ونحقق طموح الفريق".

وتنطلق غدا الخميس بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، والتي تقام في أبو ظبي في الإمارات.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المواجهتين يوم الأحد المقبل.

