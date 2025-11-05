بن زكري يرد على ارتباط اسمه بتدريب الزمالك

رفض المدرب الجزائري نور الدين بن زكري التعليق على ارتباط اسمه بتدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

قبل أيام، ذكرت جريدة اليوم السعودية أن بن زكري يقترب من تدريب الزمالك بعد إقالة يانيك فيريرا

وقال بن زكري في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "التقارير التي تربط اسمي بتدريب الزمالك أو النجمة السعودي؟ لن أتحدث عن أي أسماء أو كيانات حاليا، لكن العروض كثيرة ومتعددة، وهذا أمر طبيعي".

سبق له تدريب بونو وعمل في مصر.. تعرف على فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك الزمالك يعلن ضم ثنائي برتغالي للجهاز الفني تحضيرا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات مران الزمالك - جمل فية وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة بيراميدز في السوبر

وأضاف "لست صغيرًا، ولا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة، وأملك حاليًا عدة عروض من أندية سعودية وخارجية، وما زلت أدرسها جيدًا".

وأفصح المدرب البالغ من العمر 60 عامًا عن اعتزامه البقاء في السعودية لنهاية حياته، معربًا عن شعوره تجاهها بانتماء لا حدود له وإحساسه بأنه ابن من أبنائها، وفقا لتصريحاته.

يذكر أن أحمد عبد الرؤوف يعمل حاليا كمدير فني مؤقت بعد إقالة يانيك فيريرا من منصبه.

إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عن كواليس المفاوضات مع نادي الزمالك لتولي قيادته الفنية.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com قبل أيام: "عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالزمالك تواصل مع المدرب وعرض عليه نفس راتب المدرب الحالي يانيك فيريرا".

وأضاف "كذلك سأله عن إمكانية بدء العمل مباشرة بمباريات كأس السوبر المصري".

وأوضح "المدرب لديه عرضين في الدوري السعودي، ويفضل البقاء في السعودية حتى هذه اللحظة".

وكانت التجربة الأخيرة لبن زكري مع فريق الخلود السعودي في الموسم الماضي.

واستمر الجزائري لمدة 28 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 14 لقاء.

وحصل بن زكري على بطولة واحدة خلال مسيرته الكروية وهي كأس الجزائر رفقة وفاق سطيف في موسم 2009-2010.

ودرب بن زكري من قبل الأخدود وضمك والفيحاء في السعودية وأيضا وفاق سطيف الجزائري والوكرة القطري.

وقاد زكري 5 فرق سعودية، بداية من الرائد 2013ـ2014، مرورًا بالفيحاء 2019، وضمك 2019ـ2020، والأخدود 2024، وانتهاء بالخلود الموسم الماضي.

ومنذ رحيله عن الخلود بنهاية الموسم الماضي لم يتعاقد معه أي ناد آخر.

