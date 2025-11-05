مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا

يرى إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا أن المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال شيل عبر موقع كاف الرسمي: "في كأس أمم إفريقيا، لم يعد هناك منتخب صغير. إنها احتفالية كروية، وكل المنتخبات المشاركة لديها فرصها. هذه المنتخبات تسعى لإثبات تطورها وتحسين أسلوبها ورؤيتها. أما نحن، وبما نملكه من تاريخ كروي، وجودة في الأداء، وعدد كبير من النجوم السابقين والحاليين، فعلينا أن نقدم بطولة كبيرة".

وأضاف "إنها مجموعة صعبة: تونس أنهت عامًا ممتازًا، وأوغندا تتطور كثيرًا تحت قيادة المدرب، بول بوت، وتنزانيا تمتلك بطولة محلية قوية. علينا أن نكون جادين جدًا ونثق في روحنا الجماعية".

وأجاب "بالتأكيد نريد الفوز بها. أنا شخصيا أطمح للفوز بكأس أمم إفريقيا، كانت مشاركتي السابقة، وهي الأولى لي، تجربة مميزة جدا. وأعتقد أن نسخة، المغرب، ستكون بطولة رائعة".

وأتم "اللاعبون يملكون نفس الطموح. منذ مارس، نخوض كل مباراة تحت الضغط. وعندما نصل إلى المغرب، سنكون معتادين على ذلك الضغط. سنكون جاهزين ذهنيا ومعنويا. وإذا وصلنا بعد فوز في التصفيات، فسيكون من الصعب جدا إيقافنا. لكن هناك منتخبات قوية مثل، المغرب، المرشح الأبرز، وتونس، وكوت ديفوار، وهي في حالة ممتازة. لكن قوتنا أننا عانينا ووجدنا طريقنا من جديد، وهذا قد يجعلنا خطرين جدًا على منافسينا".

وجاءت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

