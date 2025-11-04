مدرب تونس: نستهدف المربع الذهبي على الأقل في كأس إفريقيا

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - منتخب تونس

يرى سامي الطرابلسي مدرب تونس أن منتخب بلاده يستهدف بلوغ المربع الذهبي على الأقل في النسخة المقبلة من كأس إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال سامي الطرابلسي مدرب تونس عبر موقع كاف:"الهدف من المشاركة في كأس إفريقيا هو بلوغ المربع الذهبي على الأقل. لكن في داخلي، أؤمن أننا قادرون على الذهاب أبعد. حان الوقت لتحويل مشاركاتنا المتكررة إلى لقب".

وأضاف "منذ 1994، لم تغب تونس عن أي نسخة، وهذا إنجاز في حد ذاته. لكن الآن، يجب ترجمة هذا الثبات إلى تتويج. علينا دخول البطولة كمنافسين على اللقب منذ المباراة الأولى".

وتابع "كأس أمم إفريقيا بطولة لا يمكن التنبؤ بها. رأينا في النسخة الماضية كيف كانت كوت ديفوار على وشك الإقصاء، لكنها أنهت البطولة برفع الكأس. دائما ما تكون هناك مفاجآت. ما أود قوله للاعبين هو أنه يجب دخول البطولة بتركيز وجدية".

وأجاب " المنافسة في المجموعة؟ هي منتخبات تستحق الاحترام. تنزانيا تمتلك كرة قدم في تطور مستمر، وأنديتها تشارك بانتظام في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتترك دائما انطباعا جيدا. كما يملكون لاعبا مميزا، علي ساماتا، مهاجما ممتازا قدم مسيرة ناجحة في أوروبا".

وأتم "أما منتخب نيجيريا، فهي من كبار القارة، وتملك خزانًا هائلًا من المواهب التي تلعب في أكبر الأندية الأوروبية. فيما يخص، أوغندا، فهي منتخب يسير بثبات، وقدم أداء جيدا في التصفيات رغم أن نتائجه في تصفيات المونديال لم تكن استثنائية. لكن في كأس أمم إفريقيا، الجميع يأتي بطموح الذهاب بعيدا، وغالبًا ما تفاجئ المنتخبات غير المرشحة الكبار".

وجاءت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

