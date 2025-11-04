في الجول يكشف – سبب إيقاف قيد الزمالك رغم إعلان التسوية مع جوميز

كيف أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيد الزمالك مجددا بسبب جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق، رغم إعلان النادي التوصل لتسوية مع البرتغالي من قبل؟

أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم نادي الزمالك ضمن الأندية المعاقبة بالحرمان من القيد صباح اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للاتحاد، وذلك على خلفية ثلاث قضايا تخص مستحقات جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق واثنين من مساعديه. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لتسوية مع جوزيه جوميز بالفعل في منتصف شهر أغسطس الماضي، لتقسيط المبلغ المقدر بـ120 ألف دولار وفوائده على أربعة أشهر.

وبموجب هذه التسوية، استطاع الزمالك قيد ثلاث صفقات جديدة في اليوم الأخير قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، من بينها جوان بيزيرا الجناح البرازيلي.

رغم ذلك، جاء قرار فيفا اليوم بإيقاف قيد الزمالك مجددا لحين السداد، لأن نادي الزمالك لم يلتزم بدفع أي من الدفعات الأربع التي كان يفترض أن يسددها.

جوزيه جوميز أبلغ "فيفا" بعدم التزام الزمالك بالتسوية السابقة بين الطرفين، والتي أوقفت حكم المحكمة الدولية، وعلى إثر ذلك قرر "فيفا" إيقاف قيد الزمالك مجددا لحين السداد.

