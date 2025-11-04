خبر في الجول – قضايا مساعدي جوميز وراء إيقاف قيد الزمالك

تعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد جديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الإعلان اليوم الاثنين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب 3 قضايا رفعها المساعدين السابقين لجوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وسيتم رفع الإيقاف عن الزمالك في لحظة دفع المستحقات للمساعدين.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك، ومدرب الفتح السعودي قد تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة، وذلك عن طريق محاميه.

وقال مصدر مقرب من جوميز في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يلتزم باتفاقه مع جوميز فيما يتعلق بسداد مستحقاته هو وجهازه المعاون والمقدرة بحوالي 120 ألف دولار تقريباً".

وأضاف "جاء ذلك بالرغم من الاتفاق السابق بين الطرفين على سداد مستحقات المدرب".

وأوضح المصدر "بعد تأخر الزمالك في سداد مستحقات جوميز، تقدم المحامي بشكوى رسمية ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وكان الزمالك قد سبق وأعلن عن نجاح حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه الفني، في 14 أغسطس الماضي على وجه التحديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.