مرموش ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي

ينافس عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل أهداف فريقه خلال شهر أكتوبر.

ويتنافس مرموش على الجائزة بهدفه الوحيد هذا الموسم والذي سجله في شباك سوانزي سيتي بكأس رابطة المحترفين.

فقد شارك الدولي المصري كأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي أبعدته لنحو شهر، خلال هذا اللقاء.

وسجل مرموش هدفا رائعا بتصويبة صاروخية من زاوية ضيقة ليقود فريقه للعبور إلى ربع نهائي المسابقة.

ويحاول هدف مرموش التفوق على هدفي إرلينج هالاند ضد برينتفورد وفياريال.

بالإضافة إلى عدة أهداف من فريق السيدات وفرق الشباب.

ويستعد مرموش لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل مواجهة محمد صلاح مع ليفربول يوم الأحد المقبل في القمة الإنجليزية المرتقبة.