مهاجم المغرب قد يغيب عن كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

خضع المغربي مروان سنادي مهاجم أتليتك بلباو لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي لركبته اليمنى.

وذلك قبل نحو شهر ونصف من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ببلاده.

وأوضح أتليتك بلباو عبر موقعه "مروان سنادي بدأ الموسم وهو يعاني من آلام تسبب فيها إصابة مزمنة في الغضروف الهلالي".

وأضاف "خضع المهاجم المغربي للتدخل الجراحي لعلاج هذه الإصابة الصعبة".

وأتم "سيبدأ مروان سنادي لاحقا مرحلة التعافي عقب الخروج من المستشفى".

مروان سنادي

ولم يذكر النادي الإسباني مدة غياب مروان سنادي المتوقعة.

لكن تقارير إسبانية عديدة ذكرت أنه سيغيب عن الملاعب لنحو شهرين، ما يعني صعوبة ظهوره في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

البالغ من العمر 24 عاما لعب 8 مباريات مع بلباو في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

ولعب سنادي 3 مباريات دولية بقميص منتخب المغرب.

مروان سنادي المغرب
