منتخب غانا يعلن إقامة مباراة تكريمية لـ أسامواه جيان

أعلن منتخب غانا إقامة مباراة تكريمية لأسطورة المنتخب أسامواه جيان.

وأشار المنتخب إلى إقامة المباراة كتريم لجيان على مجمل مسيرته الكروية.

ولم يكشف منتخب غانا عن تفاصيل المباراة التكريمية.

واعتزل جيان كرة القدم بشكل نهائي في 2021 مع فريق ليجيون سيتيز الغاني.

جيان بدأ مسيرته في غانا مع فريق ليبيرتي بروف واحترف من خلاله بصفوف أودينيزي الإيطالي.

وخلال مسيرته لعب جيان لأندية أودينيزي ومودينا واستاد رين وسندرلاند والعين وسيبج وشباب أهلي دبي وكايزرسبور ونورث إيست الهندي.

جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا خلال 107 مباراة.

وشارك جيان في 3 نسخ من كأس العالم وهي 2006 و2010 و2014.

ويشتهر جيان بركلة الجزاء الشهيرة التي أهدرها ضد أورجواي في ربع نهائي كأس العالم 2010 بالدقائق الاخيرة ضد أوروجواي.

