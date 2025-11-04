إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني

تعادل إيفرتون مع مضيفه سندرلاند بهدف لمثله في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل تعطل سندرلاند من الارتقاء إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل للنقطة رقم 18 بالتساوي مع ليفربول وبورنموث، ويستمر في المركز الرابع.

وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويستمر أرسنال في الصدارة برصيد 25 نقطة.

بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 12 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وفي حالة فوز سندرلاند على إيفرتون كان سيصل إلى النقطة رقم 20 وينفرد بالمركز الثاني.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 15 عن طريق السنغالي إيلمان نداي، ثم تعادل سندرلاند بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 46.

ويلعب سندرلاند ضد أرسنال المتصدر في الجولة المقبلة من الدوري.

