إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

سندرلاند - إيفرتون

تعادل إيفرتون مع مضيفه سندرلاند بهدف لمثله في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل تعطل سندرلاند من الارتقاء إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما وصل للنقطة رقم 18 بالتساوي مع ليفربول وبورنموث، ويستمر في المركز الرابع.

وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويستمر أرسنال في الصدارة برصيد 25 نقطة.

أخبار متعلقة:
مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا

بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 12 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وفي حالة فوز سندرلاند على إيفرتون كان سيصل إلى النقطة رقم 20 وينفرد بالمركز الثاني.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 15 عن طريق السنغالي إيلمان نداي، ثم تعادل سندرلاند بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 46.

ويلعب سندرلاند ضد أرسنال المتصدر في الجولة المقبلة من الدوري.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

الدوري الإنجليزي سندرلاند إيفرتون
نرشح لكم
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 5 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516523/إيفرتون-يعطل-سندرلاند-من-الصعود-للمركز-الثاني