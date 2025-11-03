بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

في مشهد غريب، اضطر رجال الأمن لطرد تميمة فريق سانت ألبانز سيتي خارج الملعب!

جاء ذلك يوم السبت خلال مباراة الدور الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي بين بيرتون ألبيون وسانت ألبانز سيتي.

أفضل لحظات هذه المباراة لم تأتِ من اللاعبين، بل من تميمة الفريق الضيف.

أخبار متعلقة:
رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات

التميمة المعروفة باسم "سامي"، واصل مرتديها الترنح أمام المدرجات، وفقد توازنه أكثر من مرة، قبل أن يسقط بشكل غريب فوق لوحات الإعلانات وسط ضحكات الجماهير.

الجماهير تعاملت مع الموقف بطريقتها المعتادة، فبدأت تهتف وتغني لـ"سامي".

لكن أفراد الأمن لم يشاركوهم تلك السعادة، وقرروا إخراج التميمة من الملعب.

أما عن المباراة نفسها، فقد انتهت بهزيمة سانت ألبانز سيتي بستة أهداف دون رد.

كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 5 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516514/بسبب-السكر-طرد-تميمة-من-الملعب-في-إنجلترا