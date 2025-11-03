بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا

في مشهد غريب، اضطر رجال الأمن لطرد تميمة فريق سانت ألبانز سيتي خارج الملعب!

جاء ذلك يوم السبت خلال مباراة الدور الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي بين بيرتون ألبيون وسانت ألبانز سيتي.

أفضل لحظات هذه المباراة لم تأتِ من اللاعبين، بل من تميمة الفريق الضيف.

التميمة المعروفة باسم "سامي"، واصل مرتديها الترنح أمام المدرجات، وفقد توازنه أكثر من مرة، قبل أن يسقط بشكل غريب فوق لوحات الإعلانات وسط ضحكات الجماهير.

الجماهير تعاملت مع الموقف بطريقتها المعتادة، فبدأت تهتف وتغني لـ"سامي".

⚽️🥃 The mascot of the St Albans team, in the FA Cup, had to be ejected from the stadium because he was hammered. 😂 pic.twitter.com/qVPqMjoHTS — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 3, 2025

لكن أفراد الأمن لم يشاركوهم تلك السعادة، وقرروا إخراج التميمة من الملعب.

أما عن المباراة نفسها، فقد انتهت بهزيمة سانت ألبانز سيتي بستة أهداف دون رد.