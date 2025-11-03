مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار

أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست، أنه سيتكفل بتمويل الرعاية الطبية لأي من جماهير النادي التي أُصيبت في حادث الطعن المروّع على قطار هانتينجدون، بعد أن تعرّض أحد المشجعين لحروق وجروح خطيرة أثناء محاولته حماية فتاة صغيرة خلال الهجوم.

وأكدت شرطة النقل البريطانية أن شخصين لا يزالان في حالة حرجة، بينما تلقّى تسعة آخرون العلاج في المستشفى، عقب الحادث الذي وقع مساء السبت على متن قطار سريع متجه من دونكاستر إلى لندن.

وأفادت التقارير بأن أحد المصابين يحمل تذكرة موسمية للنادي، وقد أُصيب بجروح بالغة أثناء محاولته إنقاذ الفتاة، دون الكشف عن طبيعة إصاباته أو حالته الصحية الحالية.

وقال ماريناكيس في بيان رسمي عبر النادي: "الجميع في نوتنجهام فورست مصدومون وحزينون بشدة لما حدث. إن الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما مشجعونا على ذلك القطار يجسدان أسمى معاني الإنسانية وأفضل ما في مجتمع نادينا".

وأضاف: "سنتكفّل بضمان حصول أي مشجع تأثر بهذا الحادث على الدعم المالي اللازم لتلقي أفضل رعاية طبية ممكنة خلال فترة تعافيه. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين".

وأوضح النادي في بيان منفصل أن العديد من مشجعيه المقيمين في لندن كانوا على متن القطار في طريق عودتهم بعد مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد، والتي أوقفت سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في البيان: "نادي نوتنجهام فورست يعبّر عن بالغ تعاطفه وقلقه تجاه جميع المتضررين من الهجوم الصادم على القطار المتجه إلى لندن. علمنا أن عددًا من الأفراد أظهروا شجاعة استثنائية ساهمت دون شك في منع وقوع خسائر أكبر".

واختتم "أسرة نوتنجهام فورست بأكملها تقف خلفهم بكل دعم خلال تعافيهم من هذه الأحداث المؤلمة".

وطلب النادي من أي من مشجعيه الذين تأثروا بالحادث التواصل مع رئيس قسم التواصل مع الجماهير لتقديم الدعم اللازم.

بطل المشجعين

ستيفن كريان (61 عامًا)، وهو أحد مشجعي نوتنجهام فورست، واجه المهاجم داخل العربة في محاولة لحماية الركاب.

وقال كريان لصحيفة ديلي تيليجراف: "كان مصممًا على ما يفعل. أخرج السكين فجأة، فتوجهت نحوه وحاولت لكمه والإمساك بذراعه، لكنه أصابني في رأسي."

وأضاف "بعد أن طعنني ست مرات، تمكنت من الاحتماء داخل حمّام القطار حتى وصلت الشرطة المسلحة. كنت خائفًا، لكن في تلك اللحظة كل ما فكرت فيه هو حماية الآخرين".

في الحادث ذاته، أصيب جوناثان جوشي لاعب نادي سكنثورب يونايتد.