إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار

كشفت السلطات البريطانية عن هوية أحد المصابين في حادث الطعن الجماعي الذي وقع مساء السبت على متن قطار سريع متجه من دونكاستر إلى لندن، وهو لاعب نادي سكنثورب يونايتد، جوناثان جوشي، الذي أُصيب بجروح غير خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى.

وجاء بيان سكنثورب كالتالي:

يمكننا تأكيد أن لاعب الفريق جوناثان جيوشي كان من بين ضحايا الهجوم الصادم على القطار المتجه إلى لندن مساء السبت.

أُصيب جوناثان بجروح غير خطيرة لكنه لا يزال في المستشفى، ونظرًا لاستمرار التحقيقات، لا يمكننا الكشف عن تفاصيل إضافية حاليًا.

يوجّه جميع أفراد النادي من إدارة وجهاز فني وزملائه اللاعبين خالص التمنيات بالشفاء العاجل له ولكل ضحايا الحادث.

وأصيب في الهجوم أحد عشر شخصًا، فيما وُجّهت تهمة الشروع في القتل لعشرة أشخاص إلى المشتبه به أنتوني ويليامز (32 عامًا)، الذي مثل أمام محكمة بيتربره.

شهادة مشجع نوتنجهام

ومن بين المصابين أيضًا، ستيفن كريان (61 عامًا)، وهو أحد مشجعي نوتنجهام فورست، الذي واجه المهاجم داخل العربة في محاولة لحماية الركاب.

وقال كريان لصحيفة ديلي تيليجراف: "كان مصممًا على ما يفعل. أخرج السكين فجأة، فتوجهت نحوه وحاولت لكمه والإمساك بذراعه، لكنه أصابني في رأسي."

وأضاف "بعد أن طعنني ست مرات، تمكنت من الاحتماء داخل حمّام القطار حتى وصلت الشرطة المسلحة. كنت خائفًا، لكن في تلك اللحظة كل ما فكرت فيه هو حماية الآخرين".

بطولة الطاقم والسائق

وقالت شرطة كامبريدجشير إن أحد أفراد طاقم شركة النقل، الذي حاول إيقاف المهاجم، أصيب بجروح خطيرة ولا يزال في حالة حرجة لكن مستقرة في المستشفى.

وأشاد ستيوارت كندي، نائب مفوض شرطة النقل البريطانية، ببطولته قائلًا: "بعد مراجعة لقطات الكاميرات داخل القطار، تبيّن أن ما فعله الموظف كان عملاً بطوليًا بكل معنى الكلمة، وأنه أنقذ بلا شك أرواحًا كثيرة."

بدوره، قال ديفيد هورن، المدير التنفيذي للشركة: "نحن مصدومون وحزينون بشدة لما حدث. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين، وخاصة زميلنا المصاب وعائلته. سنواصل التعاون مع السلطات وتقديم الدعم الكامل لعملائنا وموظفينا."

كما نال سائق القطار، أندرو جونسون إشادة واسعة بعدما نجح في تحويل مسار القطار إلى سكة جانبية والتوقف في محطة هانتنجدون غير المدرجة في الرحلة، ما ساعد على سرعة تدخل الشرطة والإسعاف.

جونسون كذلك هو محارب سابق في البحرية الملكية البريطانية

وقال نايجل روبوك، المسؤول في نقابة سائقي القطارات: "السائق تصرف بشجاعة وحكمة كبيرة. نفّذ كل ما تدرب عليه في التوقيت المثالي، وأظهر التزامًا وشجاعة حقيقية في أصعب الظروف. قلوبنا الآن مع زميله المصاب الذي ما زال في العناية المركزة".

الحادث الذي هزّ بريطانيا مساء السبت أثار موجة تضامن واسعة مع الضحايا، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها في واحدة من أكثر حوادث العنف المروّعة التي شهدتها القطارات البريطانية في السنوات الأخيرة.