بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - كأس العالم للأندية

أبدى شون دايتش، مدرب نوتنجهام فورست، غضبه الشديد بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، حيث جاء هدف كاسيميرو من ركلة ركنية أثارت الجدل، لتكون المرة الثانية على التوالي التي يستقبل فيها فريقه هدفًا من ركلة ركنية غير صحيحة دون تدخل تقنية الفيديو.

ففي المباراة، أشار الحكم المساعد إلى أن الكرة خرجت، رغم تأكيد اللاعب نيكولو سافونا أنه أبقاها داخل الملعب، ليمنح مانشستر يونايتد ركنية جاء منها الهدف. وقبلها بأسبوع فقط، سجل ماركوس تافيرنييه هدفًا مباشرًا من ركنية لصالح بورنموث، رغم أن اللعبة كان يُفترض أن تُحتسب ضربة مرمى.

وقال دايتش غاضبًا: "مرتان في أسبوعين أمر سخيف. يجب أن يكون هناك من يراجع مثل هذه القرارات، لأن الكرة تُلعب ثم تُسجل منها الأهداف."

أخبار متعلقة:
الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين أرتيتا يكشف أنباء سيئة بشأن إصابة جيوكيريس

الغريب أن دايتش نفسه، حين كان مدربًا لإيفرتون، كان قد صرّح سابقًا بأن "تقنية الفيديو لا يمكن أن تحكم كل لحظة في المباراة".

وعبر تقريرها، استعرضت شبكة "بي بي سي" غضب دايتش، مقابل السبب الحقيقي لعدم تدخل التقنية في الركنيات.

موقف اللجنة الفنية

تزامن الجدل مع اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) الأسبوع الماضي، والتي ناقشت إدخال بعض التعديلات على تقنية الفيديو، وكان من بينها اقتراح جعل الركنيات ضمن صلاحيات المراجعة بعد حالات مشابهة.

ورغم أن "فيفا" أيدت الفكرة باعتبارها قرارًا موضوعيًا وليس تقديريًا، إلا أن المقترح رُفض في النهاية بسبب مخاوف من تعطيل اللعب، إذ يعني ذلك مراجعة كل كرة تخرج قبل تنفيذ الركنية للتأكد من صحتها، بمعدل يقارب 10 ركنيات في المباراة الواحدة.

كما أن القانون الخامس لكرة القدم يمنع الحكم من تغيير قرار إعادة اللعب (ركنية، رمية جانبية، ضربة مرمى...) بعد استئناف اللعب. وبالتالي، إذا نُفذت الركنية بالفعل، فلا يمكن العودة لتصحيح القرار.

ورغم تأكيد دايتش أن مراجعة مثل هذه الحالات “لن تستغرق أكثر من خمس ثوانٍ”، إلا أن خبراء التحكيم يرون أن "لا شيء في عالم الـVAR يتم بهذه السرعة".

أخطاء أخرى بحاجة للتدخل

ماركوس سينسي مدافع بورنموث نجا من الطرد مرتين هذا الموسم رغم أخطاء واضحة، وفق لجنة الحالات التحكيمية في الدوري الإنجليزي، التي أكدت أنه كان يستحق الطرد في مباراتي ليفربول وكريستال بالاس.

وفي مباراة وست هام ضد نيوكاسل، أُلغي ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة استمرت أكثر من 4 دقائق، لكن الفريق استفاد من الوقت المضاف وسجل هدفًا في نهاية الشوط الأول.

وبينما يتزايد الجدل حول حدود تدخل تقنية الفيديو، يبدو أن القاعدة الحالية "لا مراجعة لقرارات إعادة اللعب بعد استئنافها" ستبقى سارية، ما يعني أن ركنيات مثل التي جاء منها هدف كاسيميرو ستظل خارج نطاق تقنية الفيديو في الوقت الحالي.

تقنية الفيديو الدوري الإنجليزي شون دايتش
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 5 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516508/بعد-اعتراض-دايتش-أمام-يونايتد-الكشف-عن-سبب-عدم-تدخل-تقنية-الفيديو-في-الركنيات