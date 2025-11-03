الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

كريستال بالاس ضد ليفربول

انتقدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ما وصفته بـ"تقويض مكانة" بطولة كأس كاراباو، بعد اضطرارها لتغيير موعد مباراة كريستال بالاس أمام أرسنال في ربع النهائي بسبب ازدحام جدول المباريات.

وأعلنت الرابطة أن المباراة ستقام على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء 23 ديسمبر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تُلعب بقية مباريات الدور ربع النهائي في الأسبوع السابق.

ويأتي تعديل الموعد نتيجة مشاركة كريستال بالاس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، إذ يستضيف الفريق نادي كوبس الفنلندي يوم 18 ديسمبر، ما جعله يواجه ضغطًا كبيرًا بخوض أربع مباريات خلال تسعة أيام.

وسيلعب بالاس ضد مانشستر سيتي في 14 ديسمبر، ثم كوبس في 18 ديسمبر، وبعدها ليدز يونايتد في 21 ديسمبر، وأخيرا أرسنال في 23 ديسمبر.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إن "توسع البطولات الأوروبية" تم دون "تشاور كافٍ مع الدوريات المحلية"، مشيرة إلى أن ازدحام الجدول أصبح "أمرًا لا يمكن تفاديه".

وأضاف البيان: "لقد أظهرنا استعدادًا للتعاون، لكن الاستمرار في تقديم التنازلات يضر بسمعة كأس الرابطة، ويقوّض تقاليد كرة القدم الإنجليزية وقوة مسابقاتها المحلية."

وأوضح البيان أن جدول البطولات الأوروبية الذي تنظمه "يويفا" بات يمتد عبر 10 أسابيع منتصف الأسبوع بدلًا من 6 كما كان الحال قبل موسمين، مما تسبب في أزمة تنظيمية كبيرة أجبرت الرابطة على توزيع مباريات الدور الثالث على أسبوعين لتفادي تعارض المواعيد مع أندية دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وكان مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر قد صرّح الأسبوع الماضي أن إجبار فريقه على خوض مباراتين في ثلاثة أيام سيكون "تصرفًا غير مسؤول".

وأكدت الرابطة أنها تشارك المدربين واللاعبين الاستياء من الجدول المزدحم، والذي يحرم الأندية من "فترة الإعداد الكافية" ويؤثر على قدرتها في "إشراك أفضل تشكيلات ممكنة" في البطولة.

يُذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز بدوره أرجع سبب تقليص عدد مباريات “بوكسينج داي” إلى مباراة واحدة فقط هذا العام (مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل)، إلى الزيادة الكبيرة في عدد مباريات البطولات الأوروبية ضمن جدول الموسم.

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
