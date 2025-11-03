هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

كرة الدوري الإنجليزي

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد وكلاء اللاعبين بعد أن هدد لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلاح ناري، في واقعة وصفت بأنها "مرعبة" بالنسبة للاعب الشاب.

وبحسب ما كشفته التقارير، فإن الحادث وقع في العاصمة لندن يوم 6 سبتمبر الماضي، واستهدف لاعبًا في العشرينات من عمره لم يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية.

وأكدت المصادر أن نادي اللاعب على علم بالواقعة، فيما لم يُصب أي شخص بأذى خلال الحادث.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة أرتيتا يكشف أنباء سيئة بشأن إصابة جيوكيريس رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي

كما يُتهم الوكيل نفسه بابتزاز وتهديد رجل آخر خلال نفس الواقعة.

وتلقت شرطة العاصمة البريطانية بلاغًا في الساعة 11:14 مساءً بتوقيت لندن، بعد ورود تقارير عن تهديد رجل بسلاح ناري.

وألقت الشرطة القبض على المتهم البالغ من العمر 31 عامًا يوم 8 سبتمبر، بتهم حيازة سلاح ناري بقصد التهديد، والابتزاز، والقيادة دون ترخيص.

وتم الإفراج عنه بكفالة مؤقتة لحين استكمال التحقيقات الجارية في القضية، التي لا تزال قيد المتابعة من قِبل شرطة العاصمة.

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري مالك نوتنجهام يتكفل بعلاج المشجع المصاب في حادث القطار إصابة لاعب محترف ومشجع نوتنجهام خلال حادث الطعن الجماعي في القطار بعد اعتراض دايتش أمام يونايتد.. الكشف عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو في الركنيات الرابطة الإنجليزية تنتقد "تقويض" كأس كاراباو بسبب كريستال بالاس
أخر الأخبار
مدير شبيبة القبائل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بلعيد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
على رأسها أرنولد وألونسو.. وفد من ريال مدريد يزور النصب التذكاري لديوجو جوتا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري – وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات 5 ساعة | الكرة المصرية
إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: من السيء التواجد مع الزمالك في المجموعة.. وهذا سيكون ملعبنا بالكونفدرالية 6 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار 6 ساعة | أمريكا
بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون 6 ساعة | الكرة الأوروبية
إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516505/هدد-نجم-الدوري-الإنجليزي-بسلاح-ناري-القبض-على-وكيل-لاعبين