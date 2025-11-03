هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد وكلاء اللاعبين بعد أن هدد لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلاح ناري، في واقعة وصفت بأنها "مرعبة" بالنسبة للاعب الشاب.

وبحسب ما كشفته التقارير، فإن الحادث وقع في العاصمة لندن يوم 6 سبتمبر الماضي، واستهدف لاعبًا في العشرينات من عمره لم يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية.

وأكدت المصادر أن نادي اللاعب على علم بالواقعة، فيما لم يُصب أي شخص بأذى خلال الحادث.

كما يُتهم الوكيل نفسه بابتزاز وتهديد رجل آخر خلال نفس الواقعة.

وتلقت شرطة العاصمة البريطانية بلاغًا في الساعة 11:14 مساءً بتوقيت لندن، بعد ورود تقارير عن تهديد رجل بسلاح ناري.

وألقت الشرطة القبض على المتهم البالغ من العمر 31 عامًا يوم 8 سبتمبر، بتهم حيازة سلاح ناري بقصد التهديد، والابتزاز، والقيادة دون ترخيص.

وتم الإفراج عنه بكفالة مؤقتة لحين استكمال التحقيقات الجارية في القضية، التي لا تزال قيد المتابعة من قِبل شرطة العاصمة.