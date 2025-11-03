الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض

أوقعت قرعة مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية الزمالك في مجموعة تضم المصري وزيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتشير المواجهات التاريخية بين الزمالك وفرق مجموعته إلى تفوق الأبيض.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته في البطولة:

الزمالك × كايزر تشيفز

لعب الزمالك ضد كايزر تشيفز مرة واحدة فقط في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا سنة 1993.

وفاز الزمالك في مصر 1-0، وخسر في جنوب إفريقيا 2-1، ليحسم التأهل لصالحه.

الزمالك × زيسكو

لعب الزمالك ضد زيسكو الزامبي مرة في دوري أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك في القاهرة 2-0، وتعادل في زامبيا 1-1، وذلك في موسم 2019-2020.

الزمالك × المصري

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها الزمالك مع المصري في مجموعات الكونفدرالية.

وفي الموسم الماضي فاز الزمالك على المصري مرة وتعادل في أخرى.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1-الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026