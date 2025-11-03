الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

الزمالك

أوقعت قرعة مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية الزمالك في مجموعة تضم المصري وزيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتشير المواجهات التاريخية بين الزمالك وفرق مجموعته إلى تفوق الأبيض.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته في البطولة:

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر

الزمالك × كايزر تشيفز

لعب الزمالك ضد كايزر تشيفز مرة واحدة فقط في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا سنة 1993.

وفاز الزمالك في مصر 1-0، وخسر في جنوب إفريقيا 2-1، ليحسم التأهل لصالحه.

الزمالك × زيسكو

لعب الزمالك ضد زيسكو الزامبي مرة في دوري أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك في القاهرة 2-0، وتعادل في زامبيا 1-1، وذلك في موسم 2019-2020.

الزمالك × المصري

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها الزمالك مع المصري في مجموعات الكونفدرالية.

وفي الموسم الماضي فاز الزمالك على المصري مرة وتعادل في أخرى.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1-الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر مصدر من المصري يكشف لـ في الجول غيابات الفريق في افتتاح المجموعات.. دغموم تلقى إنذارين ليس بقائمة كاف المعتمدة.. في الجول يكشف موقف برج العرب من استضافة مباراتي المصري والزمالك في الكونفدرالية محمد يوسف لـ في الجول: مجموعة الأهلي قوية لكن لا يشغلنا إلا الفوز.. ونستعد لسوق انتقالات استثنائي كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
أخر الأخبار
هدد نجم الدوري الإنجليزي بسلاح ناري.. القبض على وكيل لاعبين 56 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: إلتشي لم يتمكن من العودة للمدينة لمرض قائد طيارته 5 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا يكشف أنباء سيئة بشأن إصابة جيوكيريس 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: برشلونة ينظم دقائق لعب لامين يامال خوفا من تجدد إصابته 7 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
لامين يامال يهدد رقم مبابي 12 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516488/الكونفدرالية-تاريخ-مواجهات-الزمالك-ضد-فرق-مجموعته-الأفضلية-للأبيض