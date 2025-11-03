دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

يفرض الأهلي تفوقه على منافسيه في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إجراء جرعة دور المجموعات للبطولة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الأهلي في مجموعة نارية بالمجموعة الثانية.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته في البطولة.

الأهلي × يانج أفريكانز

لعب الأهلي ضد يانج أفريكانز 8 مرات في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز 5 مرات، وخسر مرة، وتعادل مرتين.

ولعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الأدوار التمهيدية 3 مرات من قبل، ومرة واحدة في دور المجموعات في عام 2024.

الأهلي × الجيش الملكي

لم يلعب الأهلي مع الجيش الملكي إلا مرة واحدة فقط من قبل، وذلك في السوبر الإفريقي عام 2006 وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

الأهلي × شبيبة القبائل

أما مع شبيبة القبائل فلعب الأهلي 6 مرات سابقا،

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل مرتين، وخسر مرتين وتعادل مرتين.

وكانت آخر مرة لعب فيها الأهلي ضد شبيبة القبائل كانت في عام 2010.

***********

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، بينما يلعب بيراميدز مباراته الأولى ضد ريفرز النيجيري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صنداونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي).

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

- الأهلي VS شبيبة القبائل.. استاد القاهرة – 21 أو 22 نوفمبر.

- الجيش الملكي VS الأهلي – ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط - 28 أو 29 نوفمبر.

- الأهلي VS يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 24 يناير.

- يانج أفريكانز VS الأهلي – ملعب بنجامين ماكادا في دار السلام عاصمة تنزانيا – 30 أو 31 يناير.

- شبيبة القبائل VS الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر – 6 أو 7 فبراير

- الأهلي VS الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 14 فبراير

الأهلي الجيش الملكي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
