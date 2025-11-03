روميو يوافق على العودة إلى ساوثامبتون

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

أوريول روميو

وافق أوريول روميو لاعب برشلونة السابق على العودة إلى نادي ساوثامبتون في صفقة انتقال حر.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد روميو بالتراضي.

وبحسب جيرارد مورينو الصحفي المتخصص في الانتقالات فإن اللاعب الإسباني وافق على الانضمام لساوثامبتون حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر روميرو أن يوجد خيار التجديد لموسم إضافي.

وسيجري اللاعب الفحوصات الطبية قبل توقيعه على عقود انضمامه ما بين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ولعب روميو في ساوثامتون من قبل في 2015 حتى 2022.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 256 رفقة فريق القديسين وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويتواجد ساوثامبتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" ويحتل المركز الـ 21 برصيد 12 نقطة.

واكتفى لاعب الوسط بخوض مباراتين رسميتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.

