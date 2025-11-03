بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك

سيغيب خوان بيزيرا الجناح البرازيلي عن الزمالك في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بنسبة كبيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأشعة التي خضع لها خوان بيزيرا، أثبتت إصابته بشد قوي في العضلة الخلفية.

وبسبب الإصابة، فإن الجناح البرازيلي سيكون خارج لقاء الزمالك مع بيراميدز بنسبة كبيرة.

رغم ذلك، سيسافر صاحب الـ22 سنة رفقة بعثة الزمالك إلى الإمارات، وذلك من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، ومحاولة لحاقه بنهائي البطولة في حالة تعافيه من الإصابة.

خوان بيزيرا سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين هذا الموسم في 15 مباراة خاضهم، منهم 12 مباراة بقميص الزمالك، بجانب ثلاث مباريات أوليكساندريا الأوكراني قبل انضمامه إلى القلعة البيضاء.

الزمالك أعلن قائمة الزمالك لبطولة كأس السوبر المصري، وشهدت تواجد خوان بيزيرا، ومحمد صبحي، وأحمد فتوح رغم الخروج مصابين ضد طلائع الجيش. (طالع قائمة الزمالك في السوبر من هنا)

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.