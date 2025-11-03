قائمة الزمالك – تواجد بيزيرا وجهاد وشريف.. وغياب منسي وكايد عن السوبر المصري

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

الزمالك

تواجد خوان بيزيرا، ومحمد صبحي، وأحمد فتوح ثلاثي الزمالك الذي غادر مباراة الفريق ضد طلائع الجيش مصابا، في قائمة الفريق لبطولة كأس السوبر المصري.

أعلن نادي أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت، قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

قائمة الزمالك شهدت تواجد خوان بيزيرا الجناح البرازيلي رغم الإصابة وصعوبة لحاقه بالبطولة، كما تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح رغم خروجهما من لقاء طلائع الجيش مصابين.

من جهة أخرى، ضمت القائمة محمود جهاد لاعب وسط الفريق الذي لم يخض أي مباراة مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وتواجد كذلك أحمد شريف الغائب عن مباراتي الفريق الأخيرتين ضد البنك الأهلي وطلائع الجيش للإصابة.

على الجانب الآخر، شهدت القائمة غياب ناصر منسي مهاجم الفريق، ومحمد السيد لاعب الوسط لأسباب فنية، فيما يغيب أدم كايد لاعب الوسط الفلسطيني للإصابة، فيما غيب نبيل عماد لاعب الوسط عن البطولة للإيقاف بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.

