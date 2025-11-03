مصدر من المصري يكشف لـ في الجول غيابات الفريق في افتتاح المجموعات.. دغموم تلقى إنذارين

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 15:48

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد الاتحاد الليبي

كشف مصدر من النادي المصري عن موقف لاعبيه من مباريات دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مصدر من المصري في تصريحات لـ FilGoal.com: "صلاح محسن سيغيب عن أول مباراتين في المجموعات بسبب الطرد المباشرة وننتظر الإخطار الرسمي من كاف".

وأضاف "عبد الرحيم دغموم متاح بشكل طبيعي لأن الإيقاف يكون بعد الإنذار الثالث واللاعب تلقى إنذارين فقط، على أن ترفع الإنذارات بنهاية مرحلة المجموعات".

ووقع المصري في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية، رفقة فرق الزمالك، وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز.

كان المصري قد تأهل لدور المجموعات بعد تخطي عقبة الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي عقب التعادل ذهابا في ليبيا سلبيا، قبل الفوز إيابا بهدفين مقابل هدف في السويس.

وشهدت المباراة طرد صلاح محسن مهاجم الفريق بعد مشادة مع حارس الاتحاد الليبي، فيما تحصل عبد الرحيم دغموم الجناح الجزائري على إنذارين خلال المباراتين.

ويتصدر صلاح محسن مهاجم المصري، ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 5 أهداف من 11 مباراة خاضها بعد مرور 12 جولة، بجانب تمريرة حاسمة.

ويبدأ المصري مشواره في المجموعات بمواجهة كايزر تشيفز في السويس، قبل أن يخرج لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا. (طالع ترتيب ومواعيد مباريات المصري)

من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته من المصري لـ FilGoal.com بأن "نبيل الكوكي المدرب التونسي للفريق سيحصل على إجازة لمدة 5 أيام يسافر فيها خارج مصر، قبل العودة لقيادة الفريق استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المحدد لها 23 نوفمبر الجاري.

