محمد يوسف لـ في الجول: مجموعة الأهلي قوية لكن لا يشغلنا إلا الفوز.. ونستعد لسوق انتقالات استثنائي

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 15:21

كتب : أحمد الخولي

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

يرى محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن مجموعة الفريق في دوري أبطال إفريقيا صعبة وقوية.

وشدد يوسف على أن الفريق لا يشغله إلى الفوز من أجل التتويج بلقب البطولة في النهاية.

وكشف يوسف عن الاستعداد لسوق انتقالات قوي واستثنائي في يناير المقبل.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي لـ FilGoal.com: "مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قوية للغاية، فالجيش الملكي أعاد استكشاف نفسه الفترة الأخيرة وأصبح من أقوى الفرق في المغرب وتفوق على أندية تاريخية بحجم الوداد والرجاء".

وأضاف "شبيبة القبائل من الفرق القوية وذات الخبرة ونعلم جيدا روح الفرق الجزائرية وطبيعة المواجهات من ندية وروح، حتى يانج أفريكانز فهو من الفرق التاريخية والجماهيرية في تنزانيا".

وشدد يوسف "رغم قوة المجموعة يظل الأهلي لا يشغله إلا الفوز في كل المباريات والتأهل، فهدف الأهلي الرئيسي هو التتويج بالبطولة وهذا ليس من سبيل المبالغة".

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة، رفقة فرق الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري.

وكشف "النتائج الحالية للفريق مجرد كبوة، ونحن قادرون على تخطيها والبدء في دور المجموعات بأفضل شكل وأداء".

وتابع يوسف "نثق في اللاعبين والجهاز الفني والنادي سيقدم كل الدعم المطلوب خلال الفترة المقبلة".

واختتم المدير الرياضي بالأهلي تصريحاته "نعلم جيدا نواقص واحتياجات الفريق ونعمل على سوق انتقالات قوي واستثنائي في يناير، ليكون بمثابة قوى دفع كبيرة لتحقيق كل البطولات هذا الموسم".

ويبدأ النادي الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا من القاهرة، وكذلك يختتم مرحلة المجموعات.

ويبدأ الأهلي مشواره في المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، فيما يختتم الدور بمواجهة الجيش الملكي في القاهرة أيضا.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في المجموعة كالتالي:

- الأهلي VS شبيبة القبائل.. استاد القاهرة – 21 أو 22 نوفمبر.

- الجيش الملكي VS الأهلي – ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط - 28 أو 29 نوفمبر.

- الأهلي VS يانج أفريكانز – استاد القاهرة – 23 أو 24 يناير.

- يانج أفريكانز VS الأهلي – ملعب بنجامين ماكادا في دار السلام عاصمة تنزانيا – 30 أو 31 يناير.

- شبيبة القبائل VS الأهلي – ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر – 6 أو 7 فبراير

- الأهلي VS الجيش الملكي – استاد القاهرة – 13 أو 14 فبراير

