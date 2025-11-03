تين هاج بين المرشحين لتدريب ولفرهامبتون

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ولفرهامبتون في محادثات متقدمة مع جاري أونيل من أجل العودة لتدريب الفريق، بعد إقالة فيتور بيريرا.

وأفاد التقرير أن الهولندي إريك تين هاج من بين المرشحين لتولي المنصب.

يذكر أن تين هاج أقيل من تدريب باير ليفركوزن بعدما فشل في تحقيق الفوز بأول 3 جولات بالدوري الألماني.

بينما كان أونيل مدربا للذئاب قبل إقالته وتعيين فيتور بيريرا في ديسمبر 2024.

يوم الأحد، أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الأحد إقالة مدربه فيتور بيريرا من منصبه.

وأقيل فيتور بيريرا بعد فشله في الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نود أن نشكر فيتور وجهازه الفني على جهودهم الدؤوبة خلال فترة وجودهم في مولينيو".

وأضاف "سيقود جيمس كولينز مدرب فريق تحت 21 عامًا وريتشارد ووكر مدرب فريق تحت 18 عامًا التدريبات بينما تقوم إدارة النادي بإنهاء تعيين مدرب جديد للفريق الأول".

وكانت جريدة تليجراف قد ذكرت قبل ساعات أن إدارة النادي كانت تريد تجنب تغيير المدرب، لكن النتائج واختيارات الفريق والمزاج العام أجبرتها على إقالة أخرى.

يذكر أن بيريرا فقد أفضل لاعبيه في الصيف، مثل ريان آيت نوري وماتيوس كونيا.

ونجح المدرب البرتغالي في إنقاذ ولفرهامبتون في الهبوط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

بعدما رحل من فريق الشباب السعودي في وسط الموسم.

لكنه يتذيل الدوري الإنجليزي حاليا برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و8 خسائر.

بشكل عام، قاد بيريرا الذئاب في 32 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 17.

