الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 11:07

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية الإفريقية الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الرسمي قبل انطلاق قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويأتي الزمالك في التصنيف الأول بينما المصري في التصنيف الثاني.

وجاء التصنيف الرسمي من الاتحاد الإفريقي لبطولة الكونفدرالية كالآتي:

أخبار متعلقة:
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية. وموعد القرعة الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد (المغرب) - اتحاد العاصمة (الجزائر) - شباب بلوزداد (الجزائر)

التصنيف الثاني: المصري - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - جوليبا (مالي).

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو)

التصنيف الرابع: سان بيدرو (كوت ديفوار) - نيروبي (كينيا) - أولمبيك آسفي (المغرب) - عزام (تنزانيا) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) - زيسكو (زامبيا)

وعند سحب فرق التصنيف الثالث سيقع أول فريق يتم سحبه بالمجموعة الثالثة بينما الآخر في المجموعة الرابعة.

ثم عند التصنيف الرابع سيقع أول فريق بالمجموعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بينما آخر فريقين بالمجموعتين الأولى والثانية.

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026

الكونفدرالية المصري كاف
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن التصنيف الرسمي.. ومجموعة عربية محتملة مواعيد مباريات الإثنين 3 نوفمبر 2025.. منافسات آسيا وقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مواجهة قد تحدث؟ الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا أبطال إفريقيا - نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات على حساب أهلي طرابلس صاروخ مدوٍ يفرض التعادل بين صنداونز وأورلاندو بايرتس في كلاسيكو جنوب إفريقيا الوداد يعلن موعد تقديم زياش لجماهيره أبطال إفريقيا - بيراميدز إلى دور المجموعات بثنائية ضد التأمين الإثيوبي انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(0) التأمين الإثيوبي.. حامل اللقب لدور المجموعات
أخر الأخبار
لياو: ميلان لا يستسلم.. والعمل الجماعي مفتاح الفوز أمام روما 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة 33 دقيقة | منتخب مصر
بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
جاسبيريني: إصابة ديبالا أكبر خسارة.. وروما يسير في الطريق الصحيح رغم الهزيمة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا ديلو سبورت: إدارة فيورنتينا تجتمع اليوم لإقالة بيولي ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان ساعة | سعودي في الجول
الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516439/الكونفدرالية-كاف-يعلن-تصنيف-الفرق-قبل-قرعة-المجموعات-وفريقان-فقط-بالثالث