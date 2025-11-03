الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الرسمي قبل انطلاق قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويأتي الزمالك في التصنيف الأول بينما المصري في التصنيف الثاني.

وجاء التصنيف الرسمي من الاتحاد الإفريقي لبطولة الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد (المغرب) - اتحاد العاصمة (الجزائر) - شباب بلوزداد (الجزائر)

التصنيف الثاني: المصري - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - جوليبا (مالي).

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو)

التصنيف الرابع: سان بيدرو (كوت ديفوار) - نيروبي (كينيا) - أولمبيك آسفي (المغرب) - عزام (تنزانيا) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) - زيسكو (زامبيا)

وعند سحب فرق التصنيف الثالث سيقع أول فريق يتم سحبه بالمجموعة الثالثة بينما الآخر في المجموعة الرابعة.

ثم عند التصنيف الرابع سيقع أول فريق بالمجموعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بينما آخر فريقين بالمجموعتين الأولى والثانية.

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026