جوارديولا: هالاند مثل ميسي ورونالدو.. ومحظوظون بعودة مرموش

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند وعمر مرموش

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه المتألق إرلينج هالاند يلعب بنفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث الإنتاجية.

وسجل هالاند ثنائية جديدة في فوز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تألق هالاند؟ هذا ما يحدث عندما تلعب مع ميسي أو رونالدو، فتأثيره كبير جدًا".

وأضاف "هل ترى أرقام هذا الرجل؟ بالطبع هو في هذا المستوى".

وسجل هالاند 17 هدفا مع مانشستر سيتي في 13 مباراة فقط هذا الموسم.

وتابع "لقد فعل ميسي ورونالدو ذلك لمدة 15 عامًا، ولكن هذا هو المستوى، الهدف الأول، الطريقة التي يسدد بها الكرة، تبدو وكأنها سأسجل".

وواصل المدرب الإسباني "إرلينج هالاند لديه هذا التعطش، إنه الأفضل".

وأوضح "أكون صارما أحيانا مع هالاند، لكنه منفتح الذهن ويعيش من أجل الأهداف، وأحيانًا لا يدوم الضغط لمدة 90 دقيقة، وهذا طبيعي".

وأتم "بدون هالاند سيكون الأمر صعبا بصراحة، لكننا محظوظون بعودة عمر مرموش، ولدينا لاعبون جاهزون، وهذا أمر جيد".

وعاد مرموش مؤخرا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهر، وشارك في أكثر من مباراة كبديل، وفي مباراة واحدة كأساسي وهي التي سجل فيها هدفه الوحيد هذا الموسم.

ويستعد سيتي لملاقاة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ثم القمة الإنجليزية ضد ليفربول الأحد المقبل، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

