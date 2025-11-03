دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن التصنيف الرسمي.. ومجموعة عربية محتملة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الرسمي قبل انطلاق قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الأهلي في التصنيف الأول بينما بيراميدز حامل اللقب في التصنيف الثاني.

وقد تشهد قرعة دوري أبطال إفريقيا تواجد ممثلي مصر في مجموعة واحد كما أن هناك إمكانية لتواجد مجموعة عربية بالكامل.

وسبق وأن كشف FilGoal.com عن تصنيف دوري أبطال إفريقيا قبل إجراء القرعة. (مزيد من التفاصيل)

التصنيف الرسمي من الاتحاد الإفريقي لدوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي - صن داونز (جنوب إفريقيا) - الترجي (تونس) - نهضة بركان (المغرب)

التصنيف الثاني: بيراميدز - سيمبا (تنزانيا) - الهلال (السودان) - يانج أفريكانز (تنزانيا)

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو (أنجولا) - الجيش الملكي (المغرب) - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد (نيجيريا)

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل (الجزائر) - الملعب المالي (مالي) - سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) - باور ديناموز (زامبيا)

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026