إنزاجي: نعرف قوة الغرافة ونسعى للفوز.. وسعيد بأداء لاعبي الهلال

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 10:31

تحدث سيموني إنزاجي مدرب الهلال عن قوة الغرافة قبل مواجهة الفريقين مساء الاثنين في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "الغرافة يملك قوة هجومية. هدفنا الفوز ومواصلة تقديم المستويات والنتائج المتميزة".

وأضاف "أنا سعيد بأداء اللاعبين، وأشكر الجماهير على مساندتها منذ بداية الموسم".

من جانبه، أكد علي لاجامي سعي الهلال لحصد النقاط الثلاث، مشيدا بقدرات الغرافة.

وقال لاجامي: "جميع اللاعبين رهن إشارة المدرب، وسيبذلون ما في وسعهم لخدمة الفريق".

الهلال يأمل في تعزيز موقفه في المجموعة خلال مباراة الدوحة.

الهلال وصل إلى الدوحة صباح الأحد وخاض تدريباته هناك استعدادا للقاء. الفريق يبحث عن تعزيز موقفه في مجموعة الغرب من دوري الأبطال.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل الغرافة المركز الثامن برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.

أما على مستوى الدوري السعودي فيحل الهلال بالمركز الثالث عقب مرور سبع جولات من المسابقة.

وجمع الهلال 17 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

