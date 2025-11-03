تقرير: مالكوم يسافر إلى إسبانيا للاطمئنان على مفصل القدم

يسافر البرازيلي مالكوم فيليبي صباح اليوم الإثنين إلى إسبانيا للاطمئنان على مفصل القدم.

ويأتي ذلك بعد استبعاده من قائمة الهلال لمواجهة الغرافة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال أعلن مساء الأحد أن مالكوم سيكون برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي خلال رحلته.

الفريق الأزرق يعاني من غيابات عديدة لأسباب مختلفة أمام الغرافة، إذ يفتقد خمسة لاعبين بسبب الإصابة والمرض.

الثنائي حسان تمبكتي وعلي البليهي لم ينضم إلى بعثة الفريق بسبب الإنفلونزا، بينما واصل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز برنامجيهما التأهيليين داخل مقر النادي.

سافيتش كان قد تعرض لكدمة في الساق الأسبوع قبل الماضي، فيما يعاني نونيز من آلام في الركبة منذ الأسبوع الماضي.

الهلال وصل إلى الدوحة صباح الأحد وخاض تدريباته هناك استعدادا للقاء. الفريق يبحث عن تعزيز موقفه في مجموعة الغرب من دوري الأبطال.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل الغرافة المركز الثامن برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.

أما على مستوى الدوري السعودي فيحل الهلال بالمركز الثالث عقب مرور سبع جولات من المسابقة.

وجمع الهلال 17 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.