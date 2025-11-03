مواعيد مباريات الإثنين 3 نوفمبر 2025.. منافسات آسيا وقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

يشهد اليوم الإثنين قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لدور المجموعات.

دوري أبطال آسيا

يحل الوحدة الإماراتي ضيفا على ناساف الأوزبكي في الرابعة إلا ربع عصرا عبر قناة الكأس 5.

بينما يواجه الدحيل القطري فريق شباب أهلي دبي في تمام السادسة مساء عبر نفس القناة.

وفي نفس التوقيت يحل الشارقة الإماراتي ضيفا على تراكتور ويذاع عبر قناة الكأس 6.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل الهلال السعودي ضيفا على الغرافة القطري في الثامنة والربع مساء.

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ظهر اليوم الإثنين في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتقام مراسم قرعة الكونفدرالية أولا في تمام الواحدة ظهرا.

بينما قرعة دوري أبطال إفريقيا ستكون في تمام الثانية عصرا.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وصفحة الاتحاد الإفريقي عبر يوتيوب.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال أوفييدو بقيادة هيثم حسن فريق أوساسونا في ختام مباريات الجولة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

