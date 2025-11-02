مدير بايرن ميونيخ: سنفعل كل ما بوسعنا للتجديد مع أوباميكانو

شدد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على أن ناديه سيفعل كل ما في وسعه لتجديد عقد دايوت أوباميكانو.

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.

وقال إيبرل عبر سكاي: "سنعمل كل ما في وسعنا من أجل إقناع أوباميكانو بتجديد العقد والاستمرار معنا لعدة سنوات".

مفاوضات ريال مدريد

بحسب صحيفة ماركا في وقت سابق، فإن وكيله بدأ العمل على رغبة أوباميكانو بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الملكي رغم اهتمامه بلاعبين آخرين، لكن بدأ دراسة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الصيف القادم.

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

ورفض أوباميكانو مؤخرا التعليق على مستقبله.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.