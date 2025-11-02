مدرب بورنموث: اللعب ضد هالاند صعب جدا.. وسعداء بمكاننا الحالي

شدد أندوني إراولا مدرب بورنموث على سعادته بالمكان الذي يتواجد فيه الفريق حاليا.

وخسر بورنموث من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال إراولا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لم نقدم أداء سيئا ضد مانشستر سيتي، نحن نبدأ المباريات بشكل جيد إلى حد كبير، حتى بعد تسجيلهم الهدف الأول كنا نتحكم في المباراة وعلينا أن نتقبل المخاطر التي تأتي مع طريقتنا في اللعب".

وتابع "هذا الموسم نواجه تحدي وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد لكن لدينا ميزة أيضا بوجود لاعبين تواجدا هنا في ثلاث فترات إعداد سابقة، لقد لبعنا فقط 10 مباريات حتى الآن ومازلنا بخاجة إلى الكثير".

وأضاف "يجب أن نستمر في القيام بنفس الأشياء، لدينا تحد كبير آخر لاننا سنواجه أستون فيلا خارج ملعبنا وعلينا تصحيح بعض الأمور، ولكن أنا سعيد بالمكان الذي نتواجد فيه حاليا".

وأتم "اللعب ضد هالاند صعب جدا، عندما تضغط وتترك مساحات خلفك، فهو سريع للغاية".

وتوقف رصيد بورنموث عند النقطة الـ 18 في المركز الرابع بجدول الترتيب وبفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.