مالك نوتنجهام فورست يعلن المساهمة في تمويل الرعاية الطبية للمصابين في قطار هانتينجدون

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 21:21

إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست

أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست استعداده لتمويل الرعاية الطبية لمشجعي الفريق المتضررين في حادث طعن قطار هانتينجدون.

ووقع حادث طعن بالسكين على متن قطار كان متجها إلى العاصمة الإنجليزية لندن أمس السبت أدى لإصابة 11 شخصا.

وتواجد مجموعة من مشجعي نوتنجهام فورست للسفر إلى العاصمة الإنجليزية.

ووفقا لتقرير الشرطة فإن 2 من الـ 11 مصابا في حالة خطيرة بالمستشفى.

وقال ماريناكيس إنه سيتكفل بدفع تكاليف الرعاية الطبية لأي مشجع لفريق فورست يتعرض للإصابة في الحادث المروع.

وقال رجل الأعمال اليوناني في بيان للنادي: "الجميع في نوتنغهام فورست يشعرون بالصدمة والحزن العميق بسبب ما حدث".

وأضاف "إن الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما مشجعونا على متن هذا القطار يمثلان أفضل ما في الإنسانية وأفضل ما في مجتمع نادينا.

وأكمل "سنتأكد من أن أي مشجع تعرض لهذا الحادث يتلقى كل الدعم المالي الذي يحتاجه لتمكينه من الوصول إلى أفضل رعاية طبية ممكنة أثناء تعافيه".

وأتم "أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين".

وتعادل فورست أمس مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل وصل مانشستر يونايتد للنقطة الـ 17 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع نوتنجهام فورست للنقطة السادسة في المركز الـ 18.

