هالاند: لاعبو الفانتازي لن يكونوا سعداء باستبدالي قبل الهاتريك

يرى إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن بعد لاعبي الفانتازي لن يكونوا سعداء بعد خروجه قبل تسجيل الهاتريك.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفين خلال المباراة قبل أن يخرج بالدقيقة 81 ويحل عمر مرموش بدلا منه.

وقال هالاند عبر سكاي سبورتس عقب المباراة: "كان من الجيد أن نعود لطريق الانتصارات بعد خسارة خارج ملعبنا بشكل سيء".

وواصل "نحن جميعا نعرف قدرات ريان شرقي والأمر كان يعتلق بمحاولة استخراج أفضل ما لدى الجميع وقد قدم لي تمريريتين رائعتين اليوم".

وتابع "عليك أن تسأل المدرب عن سبب استبدالي وأنا على بعد هدف من الهانريك لأنه ربما هناك بعض مدربي الفانتازي لم يكونوا سعداء بخروجي".

وأتم "لم أسجل في المباراة الماضية، أحاول دائما مساعدة الفريق على الفوز سواء بالتسجيل أو الفوز بالالتحامات، لا يهم أي شيء طالما نفوز".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 19 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.