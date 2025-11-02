بمشاركة متأخرة لمرموش.. هالاند يواصل التألق ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث

حقق مانشستر سيتي الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز هدفين، ونيكو أوريلي، بينما أحرز تايلر آدمز هدف بورنموث.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 18 في المركز الرابع.

ووصل هالاند للهدف رقم 13 في صدارة ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثلاثي هجومي مكون من جيريمي دوكو وريان شرقي وإيرلنج هالاند.

أحداث المباراة

تقدم هالاند بالهدف الأول مستغلا تمريرة بالرأس من ريان شرقي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسجل بورنموث هدف التعادل في الدقيقة 25 بعد خطأ من جيانلويجي دوناروما ليضع تايلر آدمز الكرة في الشباك.

وعاد هالاند للتسجيل مانشستر سيتي في الدقيقة 32 مستغلا تمريرة أخرى من شرقي لينفرد ويضع الكرة في الشباك مرة أخرى.

وسجل أوريلي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 81 مشاركة عمر مرموش كبديل بدلا من هالاند.

وكاد مرموش أن يسجل بعد دخوله ولكنه أهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد ليفربول يوم الأحد 9 نوفمبر، بينما يلتقي بورنموث مع أستون فيلا بنفس اليوم.