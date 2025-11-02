جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الدوري الإنجليزي قوي جدا وبه منافسة قوية بين كل الفرق ولا يوجد أحد الأندية يهمين على المنافسة بشكل مطلق.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي قبل مباراة فريقه أمام بورنموث في الدوري: "أتذكر عندما كنت في ميونيخ، كنت أسمع دائمًا الشائعات هنا في إنجلترا بأن اللعب في الدوري الإنجليزي أصعب، وأن أي فريق يمكنه أن يهزم أي فريق آخر".

وأضاف "كان لدي هذا الإحساس دائمًا. ربما ليفربول ونحن غيّرنا هذه الديناميكية، لأننا كنا دائمين في مستوانا، نحصد الكثير من النقاط، أكثر من 90 نقطة في كل موسم تقريبًا".

وواصل "ربما عاد الدوري الإنجليزي الآن إلى ما كان عليه دائمًا أي أن الجميع يمكنهم الفوز على الجميع".

وأتم تصريحاته "وهذا أمر جيد. مثل دوري الـNBA، لا يوجد فريق مهيمن بشكل مطلق. في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كان هناك فريق مختلف في القمة كل مرة. بالنسبة للمشجعين وللمتعة الكروية، هذا أمر رائع حقًا".

