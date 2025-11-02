انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بورنموث

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 18:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق81. عمر مرموش يشارك بدلا من هالاند.

ق59. جوووول ثالث لمانشتر سيتي عن طريق نيكو أورلي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق هالاند بانفراد جديد بعد عرضية أخرى من شرقي.

ق25. جووووول التعادل لبورنموث عن طريق تايلر آدمز بعد خطأ من دوناروما في إبعاد الكرة.

ق17. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من ريان شرقي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
