الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل

حقق وست هام يونايتد أول فوز له في الدوري الإنجليزي بعد 6 مباريات متتالية دون انتصارات، وذلك بعدما هزم نيوكاسل يونايتد بثلاثة لهدف في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويعد الفوز هو الثاني لوست هام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والأول من مدربه نونو سانتو.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 7 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 12 في المركز الـ13.

تقدم نيوكاسل مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق جاكوب ميرفي.

ميرفي يفتتح التسجيل لنيوكاسل يونايتد ⚽️🔥 بماذا يشعر نجم وست هام جارود بوين الآن؟ ✍️😮 من تسديدة رائعة ارتدت من قائم نيوكاسل إلى هدف في شباك فريقه!!#الدوري_الإنجليزي | #وست_هام_يونايتد | #نيوكاسل_يونايتد pic.twitter.com/WP1VHfmGX5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2025

وتعادل وست هام في الدقيقة 35 بهدف سجله البرازيلي لوكاس باكيتا.

وجاء هدف وست هام الثاني عن طريق سفين بوتمان مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+5 بعد عرضية من آرون وان بيساكا.

وأكمل توماس سوتشيك ثلاثية وست هام في الدقيقة 90+5 بعد هجمة مرتدة وكرة مسددة مرتدة من الحارس بوب ليكملها في الشباك.

وبدأ وست هام الموسم تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، قبل أن يتم إقالته ويأتي خلفا له الإسباني نونو إسبريتو سانتو.

