تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء ضد بورنموث.. ودوكو بجوار هالاند في الهجوم

جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار

مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) بورنموث.. بداية المباراة

الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل

ولفرهامبتون يعلن إقالة فيتور بيريرا

مدافع ليفربول: أحاول التعلم من صلاح يوميا

تليجراف: ولفرهامبتون يقرر إقالة مدربه

جوارديولا: غياب مرموش وآيت نوري خلال أمم إفريقيا لا يشغلني الآن

فان دايك: عانينا من آراء سخيفة وكأن ليفربول سينافس على الهبوط.. وهذا الدوري الأصعب