استعدادا للسوبر المصري.. خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتعتبر تلك هي البعثة الأولى لمجلس إدارة الأهلي الجديد الذي تم انتخابه أول أمس الجمعة.

ويطمأن خالد مرتجي على كافة التريبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، لتوفير سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني قبل السفر ظهر غدا الإثنين.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.