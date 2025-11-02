استعدادا للسوبر المصري.. خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 15:52

كتب : حسام نور الدين

خالد مرتجي - انتخابات الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتعتبر تلك هي البعثة الأولى لمجلس إدارة الأهلي الجديد الذي تم انتخابه أول أمس الجمعة.

أخبار متعلقة:
ما الجديد في كأس السوبر المصري؟ رابطة الأندية الإماراتية تجيب رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025 كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات

ويطمأن خالد مرتجي على كافة التريبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، لتوفير سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني قبل السفر ظهر غدا الإثنين.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

السوبر المصري الأهلي خالد مرتجي
نرشح لكم
الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش
أخر الأخبار
الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) إلتشي.. جوووول الثاني 25 دقيقة | الدوري الإسباني
في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516381/استعدادا-للسوبر-المصري-خالد-مرتجي-رئيسا-لبعثة-الأهلي-في-الإمارات